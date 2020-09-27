İşte Süper Lig puan durumu

Süper Lig puan durumu nasıl? 3. hafta Süper Lig maç sonuçları ne? soruları futbol severlerin gündeminde. Süper Lig'de yeni hafta heyecanı başladı. İşte 2020 Süper Lig son puan durumu...

Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçının tüm detayları HTSPOR'da! Süper Lig'in 3. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı

PUAN DURUMU SÜPER LİG 3. HAFTA

Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı.

Şampiyonluk adayı iki takım, Süper Lig tarihinde çıktığı 127. kez karşılaştı. İstanbul farklı yakalarından gelen iki takım, Süper Lig tarihinde ilk kez üçüncü haftada karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadı'ndaki derbiye Galatasray teknik direktörü Fatih Terim, tek değişiklik yaparak çıktı. Süper Lig'de oynanan son Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Marcelo Saracchi'nin yerine Martin Linnes'i görevlendirdi.

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ise, Atakaş Hatayspor karşısında 11'de görevlendirdiği Zanka, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu'nu yedek kulübesine çekti. Bulut, bu isimlerin yerine yeni transferler Marcel Tisserand ve Jose Sosa ile Deniz Türüç'ü ilk 11'de sahaya sürdü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta, 66. dakikada Mame Thiam'ın yerine oyuna girdi.

Galatasaray, 7. dakikada gole çok yaklaştı. Linnes'in yerden pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak üstten kornere gitti. 20. dakikada Elabdellaoui'nin sağ çaprazdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Arda Turan'ın kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 36. dakikada Sofianne Feghouli'nin golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, sarı kırmızılı kalede bulduğu pozisyonları gole çevirmeyi başaramadı. Son bölüömde her iki takımda yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince Türk Telekom'daki derbi başladığı skorla tamamlandı: 0-0.

Sezona ikide iki yaparak başlayan sarı kırmızılılar, bu sezon ki ilk puan kaybını derbide yaşadı. Galatasaray puanını 7'ye çıkartırken, üst üstte ikinci kez sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe de puanını 5'e çıkardı.

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 89 Ömer Bayram),Emre Kılınç, Feghouli (Dk. 70 Babel),Arda Turan (Dk. 70 Etebo),Falcao (Dk. 71 Diagne)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan (Dk. 87 Mert Hakan Yandaş),Deniz Türüç (Dk. 78 Ferdi Kadıoğlu),Thiam (Dk. 65 Samatta),Valencia

Sarı kartlar: Dk. 12 Sosa, Dk. 23 Tisserand, Dk. 69 Gökhan Gönül, Dk. 90+1 Luiz Gustavo, Dk. 90+5 Erol Bulut (Teknik direktör) (Fenerbahçe),Dk. 15 Luyindama, Dk. 47 Falcao, Dk. 61 Arda Turan, Dk. 62 Taylan Antalyalı, Dk. 82 Etebo, Dk. 85 Marcao, Dk. 86 Belhanda (Galatasaray)