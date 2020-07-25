Süper Lig puan durumu nasıl? 34. hafta Süper Lig maç sonuçları ne? soruları futbol severlerin gündeminde. Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig maçları, Haziran ayında yeniden başladı. Bu hafta ise sezonun son maçları oynanıyor. İşte 2020 Süper Lig son puan durumu...

PUAN DURUMU SÜPER LİG 34. HAFTA (25 TEMMUZ 2020)

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 33 20 9 4 63 31 32 69 2.TRABZONSPOR A.Ş. 33 17 11 5 74 41 33 62 3.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 17 9 7 54 35 19 60 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 33 18 5 10 56 40 16 59 5.GALATASARAY A.Ş. 34 15 11 8 55 37 18 56 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 33 15 9 9 58 35 23 54 7.FENERBAHÇE A.Ş. 33 14 8 11 55 45 10 50 8.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 34 11 12 11 41 52 -11 45 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 33 10 13 10 48 50 -2 43 10.KASIMPAŞA A.Ş. 33 11 7 15 50 56 -6 40 11.GÖZTEPE A.Ş. 33 10 9 14 41 48 -7 39 12.GENÇLERBİRLİĞİ 33 9 9 15 39 53 -14 36 13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33 8 12 13 34 49 -15 36 14.YUKATEL DENİZLİSPOR 33 9 8 16 31 47 -16 35 15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 33 10 5 18 37 54 -17 35 16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 33 8 8 17 44 50 -6 32 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 33 8 8 17 39 70 -31 32 18.MKE ANKARAGÜCÜ 33 6 11 16 30 56 -26 29

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

24.07.2020 21:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 2 - 2 GALATASARAY A.Ş.

25.07.2020 21:00 GÖZTEPE A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

25.07.2020 21:00 GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ A.Ş.

25.07.2020 21:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

25.07.2020 21:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

25.07.2020 21:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

25.07.2020 21:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

25.07.2020 21:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

26.07.2020 17:00 KASIMPAŞA A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK