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HaberlerFutbolSüper Lig

Puan durumu 25 Temmuz 2020! TFF Süper Lig 34. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Puan durumu, bu hafta sona erecek Süper Lig maçları nedeniyle futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2019 - 2020 kapanış maçı yarın Kasımpaşa ve Başakşehir arasında oynanacak. TFF Süper Lig'in şampiyonu ise geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Başakşehir TFF Süper Lig'in 2019 - 2020 sezonunun şampiyonu oldu. Peki diğer takımlarda durum ne? Hangi takım kaçıncı sırada ligi tamamlıyor? İşte 25 Temmuz 2020 Süper Lig puan durumu

25.07.2020 - 19:25 | Güncelleme: ABONE OL
Puan durumu

Süper Lig puan durumu nasıl? 34. hafta Süper Lig maç sonuçları ne? soruları futbol severlerin gündeminde. Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig maçları, Haziran ayında yeniden başladı. Bu hafta ise sezonun son maçları oynanıyor. İşte 2020 Süper Lig son puan durumu...

PUAN DURUMU SÜPER LİG 34. HAFTA (25 TEMMUZ 2020)

OGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK33209463313269
2.TRABZONSPOR A.Ş.331711574413362
3.DEMİR GRUP SİVASSPOR33179754351960
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.331851056401659
5.GALATASARAY A.Ş.341511855371856
6.AYTEMİZ ALANYASPOR33159958352354
7.FENERBAHÇE A.Ş.331481155451050
8.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR341112114152-1145
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.331013104850-243
10.KASIMPAŞA A.Ş.33117155056-640
11.GÖZTEPE A.Ş.33109144148-739
12.GENÇLERBİRLİĞİ3399153953-1436
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR33812133449-1536
14.YUKATEL DENİZLİSPOR3398163147-1635
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.33105183754-1735
16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR3388174450-632
17.HES KABLO KAYSERİSPOR3388173970-3132
18.MKE ANKARAGÜCÜ33611163056-2629

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

24.07.2020 21:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 2 - 2 GALATASARAY A.Ş.

25.07.2020 21:00 GÖZTEPE A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

25.07.2020 21:00 GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ A.Ş.

25.07.2020 21:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

25.07.2020 21:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

25.07.2020 21:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

25.07.2020 21:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

25.07.2020 21:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

26.07.2020 17:00 KASIMPAŞA A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

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