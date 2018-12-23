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Puan durumu 17. hafta: Spor Toto Süper Lig puan durumu 17. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Puan durumu (Spor Toto Süper Lig puan durumu) 17. haftanın son maçları öncesi en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Gözler ise Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe Atiket Konyaspor maçında... İşte TFF Spor Toto Süper lig puan durumu (17. hafta) ve Süper Lig 17. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

23.12.2018 - 20:11 | Güncelleme: Futbol
Puan durumu

Puan durumu yani Spor Toto Süper Lig puan durumu (17. hafta) 2018 yılının son maçları öncesi en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.  Fenerbahçe'nin küme düşme tehlikesi devam ederken 18. sıradaki Çaykur  Rizespor, Trabzonspor karşısında 4-1 yenildi. Liderlik koltuğunda ise 35 Puanla İstanbul Başakşehir oturuyor. İşte TFF Spor Toto Süper lig puan durumu (17. hafta) ve Süper Lig 17. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU 

Takım Adı O G B M A Y Puan Av.
1 İstanbul Başakşehir 17 10 5 2 22 8 35 14
2 Trabzonspor 17 8 5 4 32 22 29 10
3 Yeni Malatyaspor 17 8 5 4 26 16 29 10
4 Kasımpaşa 17 9 2 6 37 28 29 9
5 Galatasaray 17 8 5 4 30 21 29 9
6 Beşiktaş 17 7 5 5 28 23 26 5
7 Medical Park Antalyaspor 16 8 2 6 19 21 26 -2
8 Konyaspor 16 6 6 4 23 20 24 3
9 Sivasspor 17 6 6 5 24 23 24 1
10 Göztepe 17 7 1 9 18 19 22 -1
11 Bursaspor 17 4 9 4 17 17 21 0
12 Ankaragücü 17 6 2 9 17 26 20 -9
13 Kayserispor 17 5 4 8 15 25 19 -10
14 Alanyaspor 17 5 3 9 13 22 18 -9
15 Erzurum Bş.Bld. 17 3 7 7 16 22 16 -6
16 Akhisar Bld.Genç. 16 4 4 8 19 26 16 -7
17 Fenerbahçe 16 3 6 7 16 24 15 -8
18 Çaykur Rizespor 17 1 9 7 19 28 12 -9

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

 
SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI 
 
22.12.2018 13:30 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 3 GÖZTEPE A.Ş.

22.12.2018 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

22.12.2018 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. 4 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

23.12.2018 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 1 KAYSERİSPOR

23.12.2018 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 4 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

23.12.2018 16:00 BURSASPOR 1 - 1 EVKUR YENİ MALATYASPOR

23.12.2018 19:00 GALATASARAY A.Ş. 4 - 2 DEMİR GRUP SİVASSPOR

24.12.2018 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

24.12.2018 20:00 AKHİSARSPOR - ATİKER KONYASPOR

 

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