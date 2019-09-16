Puan durumu bu akşamki son maçın oynanmaya başlaması ile araştırılıyor. 2019 - 2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. hafta maçları bu akşam oynanan maçın ardından sona erecek. Haftanın açılış maçını yapan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında galibiyet almıştı. Gazişehir Gaziantep karşısına çıkan Beşiktaş 3 - 2'lik yenilgiyle sahadan ayrıldı. Dün akşam ise Trabzonspor - Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Şimdi gözler Alanyaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de. TFF Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 4. HAFTA

1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2. Devre 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 3 3 0 0 8 3 5 9 2.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 4 2 2 0 4 2 2 8 3.FENERBAHÇE A.Ş. 3 2 1 0 8 2 6 7 4.YUKATEL DENİZLİSPOR 4 2 1 1 4 1 3 7 5.GALATASARAY A.Ş. 4 2 1 1 5 5 0 7 6.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 4 2 1 1 8 9 -1 7 7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 4 2 0 2 10 5 5 6 8.TRABZONSPOR A.Ş. 4 1 3 0 6 5 1 6 9.KONYASPOR 4 1 3 0 4 3 1 6 10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 1 2 1 6 4 2 5 11.ANTALYASPOR A.Ş. 4 1 2 1 5 6 -1 5 12.MKE ANKARAGÜCÜ 4 1 2 1 2 5 -3 5 13.BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 1 1 2 6 7 -1 4 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4 1 1 2 4 7 -3 4 15.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 4 0 2 2 5 7 -2 2 16.GÖZTEPE A.Ş. 4 0 2 2 0 4 -4 2 17.GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 1 3 4 9 -5 1 18.KASIMPAŞA A.Ş. 4 0 1 3 2 7 -5 1



Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

13.09.2019 20:30 GALATASARAY A.Ş. 1 - 0KASIMPAŞA A.Ş.

14.09.2019 17:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 1DEMİR GRUP SİVASSPOR

14.09.2019 20:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 3 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.

14.09.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. 2 - 2 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

15.09.2019 17:00 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 4 BTC TURK YENİ MALATYASPOR

15.09.2019 17:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 0GÖZTEPE A.Ş.

15.09.2019 20:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1KONYASPOR

15.09.2019 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 2GENÇLERBİRLİĞİ

16.09.2019 20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.