Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de onaltıncı hafta maçları oynanıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 16. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 16 12 3 1 32 13 19 39 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 16 8 6 2 27 14 13 30 3.ATAKAŞ HATAYSPOR 16 9 2 5 25 18 7 29 4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 16 9 1 6 25 17 8 28 5.FENERBAHÇE A.Ş. 15 8 3 4 24 17 7 27 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 16 8 3 5 26 25 1 27 7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 16 7 3 6 26 24 2 24 8.GALATASARAY A.Ş. 15 6 5 4 21 19 2 23 9.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 16 6 5 5 21 20 1 23 10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 16 6 4 6 23 25 -2 22 11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 16 6 3 7 20 23 -3 21 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 4 7 4 21 15 6 19 13.GZT GİRESUNSPOR 16 5 4 7 15 14 1 19 14.YUKATEL KAYSERİSPOR 16 5 4 7 22 26 -4 19 15.ALTAY 16 5 3 8 21 25 -4 18 16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 15 5 3 7 18 23 -5 18 17.GÖZTEPE A.Ş. 16 3 5 8 16 24 -8 14 18.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 16 4 2 10 14 29 -15 14 19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 16 4 1 11 15 32 -17 13 20.KASIMPAŞA A.Ş. 16 2 5 9 15 24 -9 11

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ