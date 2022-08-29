30 Ağustos Zafer Bayramımız için artık nefesler tutulmuş durumda. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce vatandaşımızın heyecanla beklediği konuya ilişkin en çok PTT'nin yarın açık olup olmadığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...