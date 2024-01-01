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        Haberler Gündem PTT şubeleri bugün açık mı, PTT bugün çalışıyor mu? 1 Ocak Pazartesi PTT'de işi olanlar dikkat!

        PTT şubeleri (Postaneler) bugün açık mı? 1 Ocak Pazartesi PTT'de işi olanlar dikkat!

        PTT bugün açık mı, çalışıyor mu? PTT'de işi olanlar bugünkü yılbaşı tatili nedeniyle bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edilen soru cevabını buldu. Merak edilen soru cevabını buldu. İşte "PTT bugün açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 09:40 Güncelleme: 01.01.2024 - 09:40
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        • 1

          PTT bugün açık mı? Bilindiği üzere 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı nedeniyle resmi tatil... PTT'den kargo göndermek ve kargo teslim almak isteyenler merakla "PTT bugün açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

        • 2

          BUGÜN PTT ŞUBELERİ AÇIK MI?

          PTT şubeleri 1 Ocak Pazartesi günü yani bugün resmi tatil olduğu için kapalı olacak. Bu nedenle PTT'den herhangi bir kargo, posta ve şubeden havale yapılamayacak.

        • 3

          Ayrıca şubeler kapalı olacağı için de Pazartesi günü kargo teslimatı yapılmayacak. Geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan ve teslim edilmeyen kargolar 2 Ocak Salı gününden itibaren teslimata çıkacaklar.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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