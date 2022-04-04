Türkiye'nin her ilinde ve yurt dışı merkezlerinde mektup, evrak, posta, kargo gönderimi hizmeti veren PTT bünyesinde görevlendirilmek yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor. PTT Personel alımı başvuruları için öncelikle personela lımı başvuru şartlarının ve başvuru tarihlerinin yer aldığı PTT başvuru ilanının yayımlanmış olması gerekiyor. İşte PTT personel alımı için başvuru yapacak adaylar tarafından merak edilen başvuru şartları konuyla ilgili tüm bilgiler...

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2022?

PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir duyuru yayınlamadı.