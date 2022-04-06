Ülkenin dört bir yanında taşra ve merkez teşkilatları olmak üzere her bölgede hizmet veren PTT için yapılan personel alımı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yurt içi ve yurt dışı mektup, evrak, posta, kargo gönderimi hizmeti veren PTT için yapılacak personel alımlarında geçerli olacak başvuru şartları merak ediliyor. PTT Personel alımı başvuruları için personel alımı başvuru ilanının yayınlanmasının ardından başlayacak. İşte PTT personel alımı için başvuru yapacak adaylar tarafından merak edilen başvuru şartları konuyla ilgili tüm bilgiler...

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2022?

PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir duyuru yayınlamadı.