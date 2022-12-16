Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? PTT personel alımı olacak mı?

PTT personel alımı tarihleri ve şartları

Uzun süredir gündemde yer alan PTT personel alımında detayların açıklanması bekleniyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyen kişiler PTT personel alımının yapılıp yapılmayacağını araştırırken konuyla ilgili son dakika açıklamaları ve detayları haberimizde derledik. İşte PTT personel alımı tarihleri ve şartları...

Giriş: 16.12.2022 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • PTT işçi alımı için gözler Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) duyurularına çevrildi. PTT personel alımında heyecanlı bekleyiş devam ederken "PTT personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıtını arıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

  • PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Net bir bilgi açıklandığı zaman haberimizde bilgiler güncellenecektir.

  • PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NE?

    PTT'de işe alınacak personel güncel şartları henüz belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

    a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

    b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

  • c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

    ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

  • f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

    g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.