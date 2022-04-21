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PTT personel alımı başvuru formu yayınlandı mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru koşulları ve tarihleri neler?

PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?

Posta ve iletişim hizmeti Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda 55 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. PTT personel alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruda bulunacak adaylar PTT personel alımı ve başvuru tarihlerini merak ediyor. İşte PTT personel alımı 2022 başvuru formu ve konuya ilişkin merak edilenler...

21.04.2022 - 10:15 | Güncelleme: GÜNDEM

  • PTT Personel alımı 2022 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Merakla beklenen personel alımı tarihi milyonlarca vatandaşımız tarafından araştırılıyor. Peki, PTT Personel alımı başvuru ne zaman? PTT personel alımı başvuru koşulları nelerdir? İşte, merak edilen soruların yanıtı...

    PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2022?

    PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir duyuru yayınlamadı.

  • PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

    PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

    Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

    Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

  • PTT PERSONEL ALIMI VE İŞ İLANLARI
    Açık olan tüm pozisyonlar ve gerek görülen tüm departmanlara personel alımı yapan PTT şirketi, personel alacağı yönünde duyurularını Ptt.gov.tr adresi üzerinden sürdürmektedir. Aynı zamanda öğrenciler için staj imkanı sunan PTT kargo son duyurularına göre Staj Seferberliği Projesi ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden staj başvurularını da kabul etmektedir.

  • PTT BAŞVURU FORMU
    PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.

  • PTT PERSONEL ALIMI KOŞULLARI

    PTT'de işe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

    a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde
    istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

    b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

    c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

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