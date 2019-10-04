PTT personel alımı için bekleyiş sürüyor. 55 bin personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından memur ve işçi alımları için başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2019

2019 yılında yapılacak personel alımının , 2018 yılında yapılan alımda eksik kalan kadroların da eklenmesi ile birlikte yapılacağı bildirildi. PTT kamu personeli alımına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir"

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak..

KPSS ŞARTSIZ MEMUR ALIMI VAR MI?

PTT tarafından KPSS şartı aranmadan alınacak 55 bin memur alımında yeni gelişmeler yaşanıyor. PTT memur istihdamının sağlanacağı kadro dağılımı ve genel şartlar da belli oldu. Binlerce memur adayının beklediği PTT memur alım duyuruları dört gözle takip ediliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı yani bilinen kısa adıyla PTT'ye memur alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. PTT personel alımına yönelik yayınlanan resmi yazıda 2019 yılında kuruma personel alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklamaya göre; PTT 55 bin personel alımı yapacak. PTT personel alımlarında KPSS şartının aranmayacağı daha önceden belirtilmişti.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik bundan önceki yaptığı açıklamalarında 55 bin personel alımı yapılacağını ifade etmişti. PTT personeli alımının ne zaman yapılacağı hakkında resmi yazı yayımlandı. '2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz' denildi. Talep cevabında ise; "Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır" denildi.