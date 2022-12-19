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PTT personel alım tarihleri 2022-2023: PTT personel alımı olacak mı, ne zaman yapılacak, şartları neler, kimler başvurabilir?

PTT personel alım tarihleri: PTT personel alımı olacak mı?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) iş ilanları birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. PTT'de kariyer hedefi olanlar gözünü, kurum içinden gelecek son dakika duyurularına çevirdi. Personel alımına ilişkin duyurular, PTT resmi sitesi üzerinden yapılmaya devam ediyor. İşte PTT personel alımı başvuru şartları ve tüm detaylar...

Giriş: 19.12.2022 - 20:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • PTT personel alımı ilanlarını kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. PTT personel alımının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken, başvuru şartları ve personel alımının nasıl yapılacağı gündemdeki yerini koruyor. Peki, "PTT personel alımı olacak mı, ne zaman yapılacak? PTT personel alımı şartları nelerdir?" İşte PTT personel alımına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Net bir bilgi açıklandığı zaman haberimizde bilgiler güncellenecektir.

  • PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NE?

    PTT'de işe alınacak personel güncel şartları henüz belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

    a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

    b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

  • c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

    ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

  • f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

    g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

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