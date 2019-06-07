07 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Banka, noter ve PTT'ler bugün açık mı? sorusu bayram tatili nedeniyle işlem yapamayan ve bugün işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatil günlerinde resmi kurum ve kuruluşların yanında PTT ve bankalar da kapalı oluyor. Noterler ise Nisan ayından itibaren haftasonları nöbetçi noterlik uygulamasıyla hizmet veriyor. Peki 7 Haziran'da noter, PTT ve bankalar açık mı?
BUGÜN PTT VE BANKALAR AÇIK MI?
Arefe günü yarım gün açık olan PTT ve bankalar, o tarihten itibaren kapandı. Dün Ramazan Bayramı sona erdi. Bugün resmi tatil sona erdiği için banka ve PTT'ler de açıldı ve işlem yapılmaya başlandı.
7 HAZİRAN'DA NOTERLER AÇIK MI?
PTT ve bankaların bayramda kapalı olma durumları noterler için de geçerli. Nisan ayından beri noterler, haftasonları nöbetçi noterlik uygulamasıyla hizmet veriyor. Ancak bayram süresince nöbetçi noterler de kapalıydı. Bugün noterler yeniden hizmet veriyor. Vatandaşlar nöbetçi noterliklerin nerede olduklarını Türkiye Noterler Birliği'nin hazırladığı sayfa üzerinden öğrenebilir.
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PTT VE BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
Genel olarak baktığımızda bankacılık sektöründe mesai saatleri, sabah 08.30-09.00’da başlayıp, akşam da 17.00-17.30 saatlerinde sona ermektedir. Birçok banka öğle yemeği molası vermezken, öğle arası yapan bankalar 12.30-13.30 saatleri arasında çalışmazlar.
PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’da mesai yeniden başlar. Saat 17.30’da mesai bitmektedir. Merkez PTT şubeleri dışında haftasonu tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri saat 13.30'a kadar hizmet vermektedir.
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