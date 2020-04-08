08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maske dağıtımının PTT ile ücretsiz bir şekilde yapılacağının duyurulması ile vatandaşlardan yoğun ilgi ile karşılandı. E-Devlet üzerinden yapılacak maske başvurularının dağıtımını ePTTAVM yapacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma, pazar ve market gibi kalabalık yerlerde kullanılması zorunlu olan maskelerin ücretsiz temini için e Devlet üzerinden açılan başvuru formunun doldurulması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, maske satışının yasaklandığını söyledi. İşte ePTTAVM maske dağıtımı ve e-Devlet maske başvuru sayfası ile ilgili detaylar.
PTT MASKE BAŞVURU E-DEVLET'DE DAĞITIMI EPTTAVM'DE
ePTTAVM'nin evlere dağıtımını yapacağı maskeler için başvuruları aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.
E DEVLET MASKE BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
MASKE SATIŞI YASAKLANDI
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, maskelerin satışının yasak olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar yerleri ve toplu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu hassasiyetle ele aldık. Valiliklerimiz bu süreci çok yakından takip edecekler. Valiliklerimiz e-devletten ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız" dedi.
EPTTAVM'NİN SİTESİNDE BÜYÜK YOĞUNLUK
Sün akşam açıklanan ePTTAVM üzerinden yapılacak başvurularda yoğunluğun yaşanması ve sitenin kısa sürede kilitlenmesinin ardından başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı belirtildi. Açıklamada "Değerli vatandaşlarımız, Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
KAÇAK MASKE OPERASYONU
Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen bir depoya operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince, yapılan baskında izinsiz üretilen ve sağlık koşullarına uygun olmayan 30 bin maske ele geçirildi.
DHA'da yer alan habere göre öte yandan, üretimi yapan kişiler hakkında 'Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!