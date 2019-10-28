PTT Kargo yarın açık mı? 29 Ekim PTT, Kargolar ve Eczaneler saat kaça kadar açık olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda PTT, kargo ve eczaneler açık mı? 29 Ekim'de eczaneler saat kaça kadar açık? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayram olması sebebiyle ülkedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlar resmi tatile giriyor.

29 EKİM YARIN PTT AÇIK MI?

Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler için 28 Ekim pazartesi günü saat 12.30'a kadar PTT'ler açık olacak. Banka ve PTT'ler Pazartesi günü saat 12.30'dan sonra bayram tatiline çıkacaklar.

YARIN KARGO AÇIK MI?

PTT Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo, TNT Kargo, UPS Kargo ve DHL Kargo resmi tatillerde müşterilerine hizmet vermemekte.

29 EKİM ECZANELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Cumhuriyet Bayramı'nda sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek, diğer eczaneler kapalı olacak.

29 EKİM İL İL NÖBETÇİ ECZANE