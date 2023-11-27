PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü personel alımına ilişkin kritik bir açıklamada buldundu. İşte o açıklama:

PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, yüzde 100 PTT A.Ş. İştiraki olarak nakit taşıma hizmetleri (banka ve finans kurumları, kuyumculuk ve mücevherat, perakende zincirleri, kamu kurumları, eğlence ve spor aktivite şirketleri vb.), nakit işleme hizmetleri (banknot işleme, madeni para işleme, ATM nakit hazırlama ve kasalama), ATM hizmetleri (nakit ikmal ve nakit zarf toplama, diğer teknik ve operasyonel hizmetler), değerli kargo lojistik hizmetleri kapsamında para ve değerli taşların taşınması ve pazarlanmasına yönelik faaliyet yürütmek üzere kurulmuştur.

Yürütmekte olduğumuz ve kısa vadede gerçekleştireceğimiz projelere yönelik acil insan kaynağı ihtiyacına binaen iş ilanına çıkılmıştır ancak yeni faaliyete geçen İştirak Şirketimizin yapılanma, şubeleşme ve yatırım süreçlerini planlama aşaması devam etmekte olduğundan personel alımına ilişkin söz konusu ilan geçici bir süreliğine ertelenmiştir.

PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin bundan sonra yapacağı işe alımlarda, süreçlerin İştirak Şirketimizin vermiş olduğu ilan ve kanallar üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.