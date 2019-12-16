PTT'den 'yazma motifli' posta bulları

16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT AŞ) tarafından tedavüle sunulan 'Yazma Motifleri' konulu resmi posta pulları (19x26 mm boyutunda) 10 Kuruş, 50 Kuruş, 1 Türk Lirası, 2,40 Türk Lirası, 8,40 Türk Lirası, 19 Türk Lirası bedelle PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.
YAZMA MOTİFLERİ KONULU RESMİ POSTA PULLARI
Yazmacılık; oyulmuş ahşap kalıplar kullanarak çeşitli boyalarla, genellikle pamuklu bazen de ipek kumaşlar üzerine elle çizilip resmedilerek veya basılarak yapılan kumaş süsleme sanatıdır.
En güzel örneklerini Anadolu kentleri arasındaki 600 yıllık geçmişi ile yazmacılığın merkezi konumunda olan Tokat ilimizde vermektedir. Desen ve kompozisyon yönünden doğal bir görünüşe hakim olan Tokat yazmalarında doğadaki motifler özelliklerinden hiçbir şey kaybetmeden, stilize edilerek kalıplar üzerine aktarılmaktadır. Bu kalıpların yapımında yumuşak olması nedeniyle genellikle ıhlamur ağacı tercih edilmektedir.
Tokat yöresinde 'Karakalem' ve 'Elvan' olmak üzere iki tip yazma basılmaktadır. Çok renkli ve sağlam bir renk armonisine sahip olan yazmalarda çoğunlukla kırmızının koyu tonları, bordo, patlıcan moru gibi koyu renkler hakimdir. Meyve çeşidi bol olan Tokat’ın bu özelliği yazma desenlerine konu olmuş, elması, üzümü, kirazı ve çiçekleri motifler halinde yazmalardaki yerini almıştır.
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