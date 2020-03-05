PTT'den "Dünya Kadınlar Günü" pul sergisi



PTT AŞ tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir'de "Dünya Kadınlar Günü" konulu pul sergileri düzenlendi.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'da Kızılay PTT'de, İstanbul'da Tarihi Beyoğlu (Galatasaray) PTT binasında ve İzmir'de Karşıyaka PTT Merkez Müdürlüğündeki sergi alanında düzenlenen Dünya Kadınlar Günü konulu pul sergileri 9 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi alanlarında "Dünya Kadınlar Günü 05-09.03.2020 ANKARA", "Dünya Kadınlar Günü 05-09.03.2020 İSTANBUL" ve "Dünya Kadınlar Günü 05-09.03.2020 İZMİR" ibareli özel tarih damgaları kullandırılıyor.

Sergiler için üretilen özel tarih damgalı zarflar 4,50 lira bedelle PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanlarında bulunan filateli stantlarında satışa sunuldu.