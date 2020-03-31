Türkiye’deki en köklü kamu kurumlarından biri olan PTT'nin çalışma günleri ve saatleri milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar, Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde PTT şubelerinin mesai saatlerinin değişip değişmediğini araştırıyor.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ? İŞTE AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’da mesai yeniden başlar. Saat 17.30’da mesai bitmektedir. Merkez PTT şubeleri dışında hafta sonu tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri saat 13.30'a kadar hizmet vermektedir.

PTT şubeleri, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda kapalıdır.

PTT İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ

PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / Ankara adresinde bulunmaktadır. PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz. Ayrıca info@ptt.gov.tr adresinden istediğiniz bilgilere ulaşma imkanınız da bulunuyor.