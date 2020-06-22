PTT çalışanları, postacıya yapılan saldırıyı protesto etti - KARAMAN

Memur-Sen'e bağlı Birlik-Haber-Sen Karaman İl Temsilciliği üyesi PTT çalışanları, görev başında bir kişinin saldırısına uğrayıp darp edilen postacı arkadaşları Onur Kızıl için PTT binası önünde bir araya geldi.Çalışanlar, alkış tutarak saldırganları protesto etti.Birlik-Haber-Sen Karaman İl Temsilcisi Mustafa Şentürkoğlu, burada yaptığı açıklamada, hafta içi şubede, hafta sonu merkez müdürlüğünde görev yapan Onur Kızıl'ın, görevini kurallara uygun yapmak isterken Cumartesi günü darbedildiğini söyledi.Şentürkoğlu, şunları kaydetti:"Vatandaşa hizmet etmenin, görevini dürüstçe ve layıkıyla yerine getirmenin karşılığı bu mu olmalı? İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde çoğu memurumuz dönüşümlü çalışırken, postacılarımız daha yoğun bir şekilde yaz, kış demeden kapı kapı dolaşarak, hiç yüksünmeden gözlediğimiz haberleri ayağımıza kadar getiren cefalı bir mesleğin neferlerdir. Postacı, bazen hasret yüklü mektupları bize ulaştıran bir müjdeci, bazen hüzün dolu haberleri paylaştığımız bir dert ortağı olur bizim için. Taşıdığı zarfın içinde ne olduğunu bilmeden sevince ya da kedere ortak olan postacılarımız hak ettiği vefayı vatandaşlarımızdan göremezken aksine hizmet ettiği vatandaşların tehdit, küfür ve kötü muamelelerine maruz kalmaktadır."Şentürkoğlu, arkadaşları Kızıl'ın uğradığı saldırıyla ilgili adli sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Bu tutum böyle devam ettikçe bu olay ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır ama biz Birlik Haber Sen olarak arkadaşımızın uğradığı insanlık dışı saldırıya sessiz kalmayıp, bu gidişata artık bir 'dur' demek istiyoruz. Yaşanan olayın yasal takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu süreçte her türlü platformda arkadaşımızın yanında olacağız ve hakkını arayacağız. Biz Birlik Haber Sen olarak, meslektaşlarım ve hizmet etmekten şeref duyduğumuz kıymetli vatandaşlarımız adına bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz." diye konuştu.- Olayİddiaya göre, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi'nde posta dağıtan Onur Kızıl, teslimat yapacağı bölgedeki bir çocuğun sokakta gezdirdiği köpeğin saldırısına uğramış ve köpeği gezdiren çocuğa tepki göstermişti.Bunun üzerine yanlarına gelen çocuğun ağabeyi S.Ç, Kızıl ile tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda S.Ç, postacı Kızıl'ın kulağını ısırarak koparmıştı.Kızıl önce Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. S.Ç ise çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince ev hapsi tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!