Yılbaşı tatilinin başlamasına sayılı saatler kala bir yere bir paket gönderecek olan ya da bir yerden bir paket bekleyen vatandaşlar 31 Aralık PTT açık mı, kapalı mı sorusunu araştırıyor. 2022 Yeni yıl tatili olan 1 Ocak bu sene Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi resmi tatillerde PTT başta olmak üzere bankaların, devlet dairelerinin ve pek çok işletmenin kapalı olması 31 Aralık ve 1 Ocak PTT açık mı, çalışıyor mu sorusunu gündeme getirdi. İşte bugün PTT açık mı, PTT kargo kaça kadar çalışıyor sorusunun cevabı