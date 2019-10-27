Yarın 28 Ekim günü PTT, bankalar ve eczane açık mı? Resmi tatil günü bankalar saat kaça kadar açık? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhuriyet Bayramı öncesi yarım gün ilan edilen 28 Ekim Pazartesi gününde çeşitli işlem yapacak olan vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşların çalışma saatini araştırıyor. İşte detaylar...

YARIN BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

28-29 Ekim günleri tatil yapacak olan bankalar, 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün (12.30'a kadar) , 29 Ekim Salı günü de tam gün tatil yapacaklar. Bayram izni idari izin olduğu için özel sektörü kapsamıyor.

YARIN BANKA EFT AÇIK MI?

Tatil günü olması sebebiyle bugün tüm bankalarda internet üzerinden yapılan EFT işlemleri öğlene kadar yapılabilecek. Öğleden sonraki EFT işlemleri 30 Ekim gününe kalacak.

YARIN PTT AÇIK MI?

Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler için 28 Ekim pazartesi günü saat 12.30'a kadar PTT'ler açık olacak. Banka ve PTT'ler Pazartesi günü saat 12.30'dan sonra bayram tatiline çıkacaklar.

YARIN ECZANELER AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı'nda sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek, diğer eczaneler kapalı olacak.

28 EKİM İL İL NÖBETÇİ ECZANE