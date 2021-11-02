PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, hizmet kalitesini artırmak ve müşterilerine daha konforlu hizmet sunmak amacıyla yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştıracaklarını bildirdi.
PTT AŞ, yaygın iş yeri ağını genişletmek ve verdiği hizmetleri Türkiye'nin her noktasına ulaştırabilmek amacıyla yeni konsept iş yerlerini vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, hizmet kalitesini artırmak ve müşterilerine daha konforlu hizmet sunmak amacıyla faaliyetlerine başlayan yeni konsept iş yerlerinden Antalya Lara Posta Kargo Dağıtım Müdürlüğü ve Lara PTT Müdürlüğü törenle hizmete sunuldu.
Vali Ersin Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, PTT'nin 181 yıldır geleneksel bir kurum olduğunu belirterek, kurumun kendini yenilediğini, çağın gerekliğini yerine getirdiğini aktardı.
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de Posta ve Telgraf Teşkilatı olarak posta, kargo, lojistik, e-ticaret ve bankacılık alanlarında, Türkiye'nin her noktasına hizmet götürdüklerini söyledi.
Hem mevcut iş yerlerini yenilemenin hem de yaygın iş yeri ağını genişletmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gülten, şunları kaydetti:
"181 yıldır gücümüzün, etkinliğimizin, büyüklüğümüzün bilinci ve sorumluluğu ile hareket eden köklü bir kurumuz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın çatısı altında yürüttüğümüz faaliyetlerde, verdiğimiz hizmetlerde, imza attığımız her projede vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. İki asra yaklaşan tarihimizde genç ve dinamik yapımızı daima koruduk, asla zamanın gerisinde kalmadık. Teknolojiyi ve inovasyonu odağımıza alarak faaliyetlerimizi sürekli çeşitlendirdik. Çevreye duyarlı ve doğa dostu uygulamaları hizmetlerimize entegre ettik. Her zaman küresel bakış açısına sahip bir vizyonla ilerledik. 45 bin çalışma arkadaşımız, 5 bin iş yerimiz, 11 bin aracımızla hizmet sunduğumuz pek çok alanda lider konumdayız"
Çalışmalarının yurt içinde sınırlı olmadığının altını çizen Gülten, "Yurt dışında da etkinlik sahamızı genişletecek girişimlerde bulunuyoruz. Özellikle e-ticaret sektöründe imzaladığımız uluslararası anlaşmalarla yerli tedarikçilerimizin yabancı pazarlara girişini sağlıyor, ticareti kolaylaştırıyor, ülkemizin ihracat hedeflerine destek oluyoruz." diye konuştu.
Gülten, 181 yıldır savaş, doğal afet, salgın hastalık demeden her zaman vatandaşların yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini vurguladı.
Antalya'nın doğal ve tarihi güzellikleriyle deniz ve kültür turizmi alanında bir dünya markası olan, bunun yanında tarım ve ticaret hacmi ile ülke ekonomisine artı değer sağlayan önemli bir bölge olduğunu belirten Gülten, "Biz de PTT ailesi olarak Akdeniz'in incisi Antalya'da 143 iş yerimiz, 1278 çalışma arkadaşımız ve 361 aracımızla vatandaşlarımıza hizmet vermenin gururunu duyuyoruz." dedi.
Açılışın ardından, protokol üyeleri yeni iş yerini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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