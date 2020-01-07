PTT AŞ Genel Müdürlüğü görevine Hakan Gülten atandı

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Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin her yerine kesintisiz hizmet sağlama prensibiyle 180 yıldır çalışmalarına devam eden ve Varlık Fonu şirketlerinden olan PTT AŞ'de yaşanan bu bayrak değişiminin, uzun vadeli değer yaratma hedefi ile küresel vizyon doğrultusunda, istikralı büyüme hedeflerine uygun bir değişim ve dönüşüm olduğu belirtildi.

HAKAN GÜLTEN KİMDİR?

1982 yılında Uşak’ta doğan Hakan Gülten, orta ve lise öğrenimini Denizli’de tamamladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Gülten, meslek hayatına 2008 kasım ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ'de başladı.

Dış Ticaret Uzmanı, ERP Şefliği, Strateji Geliştirme ve Kalite Müdürlüğü görevlerini yerine getiren Gülten, İBB Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı ve Nişantaşı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak da çalıştı.

2018'den bu yana PTT AŞ'de İştirakler Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, PTT Kule AŞ Denetim Kurulu Üyesi ve PTT Para Lojistik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Gülten, evli ve bir çocuk babasıdır.