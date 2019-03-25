PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT kadrosuna girmek isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) 2019 yılında personel alımı gerçekleştireceğini duyurmuşltu fakat 55 bin personelden kaç kişinin bu yıl alınacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT yetkililerinden "boş kalan pozisyonların doldurulması teminen 2019 yılında yenib bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır" şeklinde bir açıklama geldi fakat başvuru tarihi ise henüz belirlenmemiştir. PTT tarafından ilan sayfası yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde de yer alacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,

Sağık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,

Emekli olmamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,

Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

PTT PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)