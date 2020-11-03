PTT: 0 - VakıfBank: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, İlknur Çakar

PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Merve Tanyel (Simay Kurt, Dilşat Kavas Nur, Su Zent, Yağmur Mislina Kılıç)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Guimaraes, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak, Tuğba Şenoğlu (Gizem Örge Güner)

Setler: 18-25, 13-25, 16-25

Süre: 63 dakika (23, 19, 21)