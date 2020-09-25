PTT: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Ayşim Ergenay

PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Su Zent, Ece Morova, Semra Özer)

Fenerbahçe Opet: Lila Şengün, Bianka Busa, Diçle Nur Babat, Vargas, Cansu Çetin, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Özay İpar Kurt, Ceren Kestirengöz)

Setler: 11-25, 12-25, 29-31

Süre: 82 dakika (21, 21, 40)