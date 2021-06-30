Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. tur ilk maçında Galatasaray, Hollanda'da PSV Eindhoven'a konuk olmaya hazırlanıyor. Peki merakla araştırılan PSV Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?



PSV GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi PSV Eindhoven - Galatasaray maçında ilk düdük 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 19:00'da çalacak. Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.



GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Falcao.