PSV Eindhoven'da golleri 55. dakikada Veerman ve 63. dakikada de Jong kaydetti.

Bu sonuçla PSV Eindhoven grupta 10 puana yükselirken Arsenal 12 puanda kaldı.

Hatırlanacağı üzere grupta geride kalan maçta PSV, Arsenal deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönmüştü.