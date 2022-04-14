PSV, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Leicester City'yi konuk etti.

Maçta gol perdesi 27. dakikada açıldı: Götze'nin asistinde Eran Zahavi skoru 1-0'a getirdi ve ilk 45 dakika Hollanda temsilcisinin üstünlüğüyle geçildi.

Leicester City 77. dakikada James Maddison'ın golüyle skora dengeyi getirdi.

88. dakikada ise Ricardo Pereira sahne aldı ve Leicester City'ye turu getiren golü kaydetti.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü mücadelede süre almadı.