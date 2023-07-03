İyi bir yalancı olabilir misin?
"Psikoloji açısından bakıldığında, bu tür bir uyarılma teorisi var.
Bu, birine yalan söylediğimizde kendimizi suçlu hissettiğimiz ve bu nedenle fizyolojik olarak aktif insanların yaptığı gibi terleyip hareket etmeye başlayacağımız fikridir.
Ancak, bu yalanı birkaç kez söylediyseniz veya yalan söylemeyi pek umursamıyorsanız veya daha büyük bir iyilik için yalan söylüyor olsanız bile, aynı suçluluk duygusunu hissetmeyebilirsiniz.
Pek çok yalanın bu kategoride olduğunu, patlayıcı yalanların yalan söylemenin çok küçük bir parçası olduğunu unutmamak da önemlidir.