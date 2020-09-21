KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR

Cinemre, mayıs ayında test sonucunun pozitif çıkması üzerine 5 gün hastanede, 10 gün de evinde gördüğü tedavi sürecinin ardından yeniden görevinin başına döndü.
Zorlu süreçte yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Cinemre, ateş, bel ve baş ağrısı ile ishal şikayetleri üzerine pandemi polikliniğine başvurarak, test yaptırdığını kaydetti.
Cinemre, test sonucunun pozitif çıkması üzerine 5 gün hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Ardından 10 gün evimde yalnız olarak izolasyon sürecimi tamamladım. Bu süreçte askeri personel olan eşim yanımda değildi. Bunun yanı sıra ailemin de farklı şehirde ikamet etmesi ve seyahat kısıtlaması sebebiyle yanıma gelememesi sonucu ihtiyaçlarımı karşılamakta zorlandım ancak meslektaşlarım başta olmak üzere arkadaşlarım ve komşularımın desteğiyle bu zorlu süreci atlatmayı başardım. Süreci yalnız atlatmanın tek olumlu tarafı, izolasyon sürecinde hastalığı bulaştırma riskinin oluşmaması oldu." diye konuştu.
- "Test sonucumu ilk gördüğümde çok tedirgin oldum"
Test sonucunu ilk gördüğünde çok tedirgin olduğunu aktaran Cinemre, hemen eşine bilgi verdiğini kaydetti.
Cinemre, her ne kadar ruh sağlığı alanında çalışsa, psikiyatrist olsa da hastalığa yakalanması ve hastalığın belirsizliğiyle ilgili tedirgin olduğunu anlatarak, "Bir de yalnız olmamın verdiği bir kaygı vardı. 'Birtakım ihtiyaçlarımı karşılayabilecek miyim? Bundan sonraki süreç nasıl olacak?' diye düşündüm. Bu açıdan biraz zorlandım. Test sonucum pozitif olduğunu görünce son günlerde görüştüğüm kişiler aklımdan geçti." ifadelerini kullandı.
- "Aileme Kovid-19 olduğumu söylemedim"
Hastalığının ağırlaşmasıyla ilgili de çekinceler yaşadığını belirten Cinemre, şöyle devam etti:
"Aileme Kovid-19 olduğumu söylemedim. İzinli olduğumu ve esnek mesaiyle çalıştığımı söyledim. Sonra eve izolasyona geçince aileme bilgi verdim. O dönem seyahat kısıtlaması vardı, gelemeyeceklerdi. Hem de ailemin sağlık sorunları nedeniyle kendilerine Kovid-19 pozitif olduğumu söylemedim. Eşimle zaten irtibat halindeydik. Ailem ilk duyunca çok endişelendi. Sürekli aradılar."
Cinemre, tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini vurgulayarak, "Bu hastalıkta yoğun bakım süreçleri yaşayanlar oluyor. Bu yüzden ne olursa olsun, herkes bu hastalığa yakalanmamak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlak surette önem vermeli. Artık bunların yaşamımızın bir parçası olması gerekiyor." dedi.
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