Ligue 1'in 19. haftasında PSG, Brest'i konuk etti.

PSG'nin gollerini 16. dakikada Moise Kean, 81. dakikada Mauro Icardi ve 83. dakikada Pablo Sarabia kaydetti.

Karşılaşmayı 3-0 üstün tamamlayan PSG, puanını 39'a yükselterek, lider Olympique Lyon'un 1 puan gerisinde 2. sırada kaldı. Brest ise 26 puanla 11. sıraya geriledi.

PSG, yeni göreve gelen teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı.