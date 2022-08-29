Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 4. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Monaco 1-1 berabere kaldı.

Haftaya, kayıpsız lider başlayan PSG, puan tablosunun orta sıralarındaki Monaco'yu ağırladı.

Karşılaşma, Monaco'dan Volland'ın 20 ve PSG'den Neymar'ın (penaltıdan) 70. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.

Son şampiyon PSG, puanını 10'a, Monaco ise 5'e yükseltti. PSG, aynı puana sahip Olimpik Marsilya ve Lens'in averajla önünde liderliğini sürdürdü.