Toulouse Stadı'nda oynanan mücadelede PSG'nin gollerini, 37. dakikada Neymar, 50. dakikada Kylian Mbappe ve 90. dakikada Juan Bernat attı.

Ligue 1'de 13 puana ulaşan PSG, liderliğini korudu. Toulouse ise 5 puanda kaldı.

Günün diğer bir maçında ise Nice, Lille deplasmanında 2-1 galip geldi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'in golünde asisti yapan isim oldu.