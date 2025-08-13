Süper Kupa'da dev maç! PSG-Tottenham Süper Kupa maçı hangi kanalda?
50. UEFA Süper Kupa dev bir maça sahne oluyor. Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham ile karşı karşıya geliyor. İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanacak dev mücadele öncesinde, PSG-Tottenham Süper Kupa karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "PSG-Tottenham Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte PSG-Tottenham Süper Kupa maçı canlı izle ekranı...
- 1
PSG-Tottenham Süper Kupa maçı TRT 1 canlı izle... PSG-Tottenham Süper Kupa maçı için nefesler tutuldu. Real Madrid, geçen yıl Atalanta'yı mağlup ederek Süper Kupa'yı en çok evine götüren kulüp olarak tarihe geçti. Fransızlar, bu sene PSG'nin boy göstereceği Süper Kupa'da ilk şampiyonluğunu hedefliyor. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kala, PSG-Tottenham maçının hangi kanalda , şifreli mi, şifresiz olarak mı yayınlanacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "PSG-Tottenham Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
- 2
PSG - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG - Tottenham maçı 13 Ağustos Çarşamba bu akşam saat 22.00'de oynanacak.
Dev karşılaşmada Portekiz hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia üstlenecek.
- 3
PSG - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
-
- 4
FRANSIZLAR İLK ZAFERİN PEŞİNDE
Fransızlar, bu sene PSG'nin boy göstereceği Süper Kupa'da ilk şampiyonluğunu hedefliyor.
Süper Kupa'da daha önce bir kez Fransa temsilcisi mücadele etti.
PSG, 1996 yılında yer aldığı kupada Juventus'a 6-1 ve 3-1'lik skorlarla yenildi.
- 5
KUPAYI EN ÇOK KAZANAN REAL MADRİD
Real Madrid, geçen yıl Atalanta'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını ele geçirdi.
Madrid ekibinin 6 kez müzesine götürdüğü kupada Barcelona ve Milan 5'er defa mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.
Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.
Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.
Real Madrid ise 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United, 2022'de Eintracht Frankfurt ve 2024'te Atalanta önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.
- 6
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele
-
- 7
Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Sarr, Johnson, Richarlison, Kudus