PSG sezonu farklı galibiyetle açtı

Son şampiyon PSG, karşılaşmanın ilk yarısını 9. dakikada Neymar, 26. dakikada Achraf Hakimi ve 38. dakikada Marquinhos'un golleriyle 3-0 önde kapadı.

Başkent temsilcisi, 80 ve 86. dakikalarda rakip fileleri sarsan Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin golleriyle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

PSG, gelecek hafta sahasında Montpellier'i ağırlayacak.