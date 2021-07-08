16 yıl formasını giydiği ve 2015-16 sezonundan itibaren kaptanlığını yaptığı Real Madrid ile 30 Haziran'da sona eren sözleşmesini yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Ramos'un, yeni adresi belli oldu.

PSG Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Altyapısında yetiştiği Sevilla'dan 2005 yazında Real Madrid'e transfer olan Ramos, eflatun-beyazlı formayla 5 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya Kral Kupası, 3 UEFA Süper Kupası ve 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.

Ramos, 180 maça çıktığı İspanya Milli Takımı'nda ise 2010'da dünya, 2008 ve 2012'de Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.