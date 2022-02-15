62. dakikada Messi penaltı kaçırdı.

PSG - REAL MADRID

STAT: Parc des Princes

SAAT: 23:00

HAKEM: Daniele Orsato

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GOL: Mahrez 7', Bernardo Silva 17', 44' ve 49', Foden 32'

SPORTING - MANCHESTER CITY

STAT: Jose Alvalade

SAAT: 23:00

HAKEM: Srdjan Jovanovic

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