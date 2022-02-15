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PSG - Real Madrid | Sporting - Manchester City (CANLI YAYIN)

Şampiyonlar Ligi maçlarının canlı aktarımı HTSPOR'da... Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Paris Saint-Germain, Real Madrid'i; Sporting Lizbon ise Manchester City'yi ağırlıyor

15.02.2022 - 22:58 | Güncelleme: ABONE OL
PSG - Real Madrid | Sporting - Manchester City (CANLI YAYIN)

62. dakikada Messi penaltı kaçırdı.

PSG - REAL MADRID
STAT: Parc des Princes
SAAT: 23:00
HAKEM: Daniele Orsato

PSG - REAL MADRID MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

GOL: Mahrez 7', Bernardo Silva 17', 44' ve 49', Foden 32'

SPORTING - MANCHESTER CITY
STAT: Jose Alvalade
SAAT: 23:00
HAKEM: Srdjan Jovanovic

SPORTING - MANCHESTER CITY MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

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