Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam başlıyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan PSG Real Madrid maçı saat 23:00'de başlayacak...

PSG REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına sahne olacak PSG Real Madrid maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos,Kimpembe, Bernat; Paredes/ Danilo, Gueye, Verratti; Di María, Messi, Mbappé.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Vinicius, Benzema