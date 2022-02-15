PSG Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Devler liginde son 16 turunun ilk gecesinde ekranlara gelecek maçlardan biri olan zorlu mücadelede Fransız devi PSG, sahasında güçlü İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Peki PSG Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?