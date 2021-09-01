Bu yazın en çok konuşulan konularından biri de Kylian Mbappe - Real Madrid flörtü oldu. NTV Spor'un haberine göre tarihin en büyük transferlerinden birinin gerçekleşmesi için geri sayım başlamıştı ancak olaylar tam bir yılan hikayesine evrildi ve Mbappe, sonucunda PSG'de kaldı.

Real Madrid başkanı Florentino Perez, ilk olarak sözleşmesinin son senesinde olan Mbappe'nin transferi için bunu bir koz olarak kullanmak istese de, teklifi yükseltmek zorunda kaldı.

Real Madrid'in 150 milyon euro ile başlayan serüveni, PSG'nin istediği söyleyenen 220 milyon euroya kadar çıktı ancak Fransızlar bu teklifleri ya cevapsız bıraktı, ya da geri çevirdi.

Mbappe cephesi ise, PSG'nin uzun vadeli kontrat teklifini geri çevirdi. PSG cephesinde Nasser Al-Khelaifi, son senesine giren Mbappe'yi bir yıl daha takımda tutup, Fransız yıldızı takımın en çok kazananı yapmayı hedeflese de Mbappe, bu tekliflere henüz 'evet' yanıtını vermedi.

Daha önce İspanyol basınında yer alan haberlere göre Mbappe'nin PSG'den gelen 5+1 yıllık sözleşme teklifini geri çevirdiği ve Real Madrid'e gidebilmek adına direndiği yazılmıştı.