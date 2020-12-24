PSG, Pochettino'yla anlaştı!

İlk yarısı geride kalan Ligue 1'de 17 maçta topladığı 35 puanla Lyon ve Lille'in arkasında üçüncü sırada yer alan PSG'de Thomas Tuchel dönemi sona erdi. RMC Sport'un haberine göre PSG, Thomas Tuchel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino'yu getirecek.

Teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında Espanyol'la adım atan Pochettino, 2013-14 sezonunda çalıştırdığı Southampton'la dikkatleri çekti. 2014-15 sezonunda Tottenham'ın başına geçen ve Londra ekibiyle birlikte büyüyen Arjantinli çalıştırıcı, Tottenham ile 2018-19'da Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti.