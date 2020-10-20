Paris Saint Germain Manchester United maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak...

PSG MAN. UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçına sahne olacak Paris Saint Germain Manchester United maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Gueye, D.Pereira, Herrera, Neymar, Di Maria, Mbappe

Manchester United: De Gea, AWB, Lindelof, Shaw, Brandon, Pogba, Matic, Telles, Bruno Fernandes, Rashford, Martial