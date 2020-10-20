İngiliz devi Manchester United. Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında PSG ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Neymar'lı, Mbappe'li PSG, Rashford'lu Fernandes'li Manchester United'ı evinde konuk edecek. Peki PSG Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG MANU muhtemel 11'leri

PSG MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG ile Manchester United Parc des Princes'de bu akşam saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Navas, Bakker, Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Draxler, Herrera, Gueye, Maria, Neymar, Mbappe

Manchester United: De Gea, Tuanzebe, Lindelöf, Shaw, Bissaka, Matic, Pogba, Telles, Fernandes, Rashford, Martial