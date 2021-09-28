Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında ikinci hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Gecenin sonucu en merak edilen maçında PSG evinde Manchester City'i konuk edecek. Peki PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

PSG - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG - Manchester City, Spor UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 28-09-2021 Salı günü saat 22.00'de oynanacak. PSG - Manchester City maçı EXXEN platformundan yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Keylor Navas, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Dina, Hakimi, Wijnaldum, Herrera, Neymar, Mbappe, Icardi

MANCHESTER CITY: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, Zinchenko, Kevin De Bruyne, Rodrigo, Ferran Torres, Ryad Mahrez, Raheem Sterling, Gabriel Jesus