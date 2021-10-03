Ligue 1'in zirvesindeki PSG, puan tablosunun orta sıralarındaki Rennes'e konuk oldu.

Laborde'un 45. dakikadaki golüyle soyunma odasına önde giden Rennes, 46. dakikada Tait'in attığı golle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Lige 8'de 8 yaparak başlayan PSG, bu sonuçla ilk puan kaybını yaşadı.

PSG 24 puanda kalırken, Rennes puanını 12'ye çıkardı.