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Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi.

Futbolcular ve teknik ekibe yapılan Kovid-19 testlerinin gelecek günlerde devam edeceği kaydedildi.

Fransa basını, bu oyuncuların Neymar, Di Maria ve Paredes olduğunu duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.