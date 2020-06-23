Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testleri sonucunda 3 futbolcu ve bir teknik ekip üyesinin önceden virüsü taşıdığı saptandı.

Karantina sürecinde Kovid-19 semptomları gösteren ve şu anda hastalığı taşımayan bu isimlerin antrenmanlara devam edeceği belirtildi.

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonu sonlandırılırken, Ligue 1 lideri PSG şampiyon ilan edilmişti.